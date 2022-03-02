Скандальный ремонт площади Жукова оброс новыми подозрениями

УФАС затребовало документы у сторон этого подозрительного контракта.

Управление ФАС России по Орловской области назначило на 29 марта 2022 года рассмотрение антимонопольного дела, ответчиками по которому выступают муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и компания ООО «Техспецкомплект». Им предписано в срок до 21 представить письменные пояснения относительно наличия или отсутствия нарушений антимонопольного законодательства при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по благоустройству площади Жукова в Орле.

Напомним, аукцион проводило «УКХ», цена контракта превышала 70 миллионов рублей. Акция по благоустройству была широко анонсирована городскими властями. Однако в декабре 2021 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «по факту хищения денежных средств муниципального образования «Город Орел» в особо крупном размере». В январе 2022 года в адрес УФАС из Следственного управления Следственного комитета по Орловской области поступили материалы уголовного дела «для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции антимонопольного органа». Из информации следователей следует, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц «УКХ» и «Техспецкомплекта». Напомним, под домашним арестом находится и Олег Минкин, первый заместитель мэра, чье уголовное дело также связывают с этим ремонтом.

Из определения УФАС следует, что антимонопольщики проанализировали материалы СУ СК, а также сведения, размещенные в Единой информационной системе закупок, и иную информацию, расположенную в общем доступе. В результате было установлено, что в действиях заказчика и потенциального победителя электронного аукциона имеются признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». В соответствии с этим пунктом при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе заключение соглашений между организаторами и заказчиками с участниками этих торгов.

Из материалов уголовного дела, в том числе из протоколов допросов следует, что при подготовке и проведении аукциона между МКУ «УКХ» и участником торгов ООО «Техспецкомплект» имелось соглашение, целью которого могло стать ограничение конкуренции и создание преимущественных условий для указанно компании. В определении УФАС перечисляются такие признаки. Говорится, например, что упомянутые организации совместно готовили документацию об аукционе для дальнейшего заключения контракта на выполнение работ по ремонту площади Жукова. Заинтересованное лицо, имеющее непосредственное отношение к «Техспецкомплекту», осуществляло финансирование расходов по выполнению проектно-сметной документации и иных расходов, непосредственно связанных с заключением контракта и выполнением работ по благоустройству площади.

Между заинтересованными лицами, имеющими непосредственное отношение к заказчику и ООО, проводились консультации, а также переговоры по вопросам заключения контракта, подготовки проектно-сметной документации и направлением ее на государственную экспертизу, а также по вопросам финансирования данного проекта. Заинтересованное лицо, имеющее непосредственное отношение к ООО, как к потенциальному участнику электронного аукциона, неоднократно принимало участие в совещаниях, посвященных обсуждению вопросов, связанных с выполнением работ по благоустройству площади Жукова. Отметим, что по итогам проведения аукциона именно ООО «Техспецкомплект» было признано победителем.

ИА «Орелград»