В Орловской области с размахом проведут День молодого избирателя

В регионе запланировали проведение более 130-ти мероприятий.

Постановление о проведении Дня молодого избирателя в Орловской области в 2022 году приняла региональная Избирательная комиссия. Как следует из документа, это будет целая программа, включающая в себя цикл различных мероприятий. Проведут их в целях повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи, уровня информированности молодых и будущих избирателей о выборах, формирования у молодежи гражданской ответственности и повышения интереса к избирательному процессу.

Выполнение программы в основном ляжет на территориальные избирательные комиссии. Всего запланировано проведение 132-х мероприятий как областного, так и городского и районного уровней. Их проведение запланировано на март-июль текущего года. Самыми масштабными станут акции, организованные региональным избиркомом. Так, планируется проведение интернет-викторины «Время выбирать», участие в которой примут 200 молодых и будущих избирателей.

Также будет проведен конкурс творческих работ «Мои выборы», который растянется до июля. В нем примут участие 100 молодых орловцев. Еще 100 человек станут участниками цикла информационно-разъяснительных мероприятий для учащихся и студентов организаций общего, среднего и высшего профессионального образования. Эти лекции пройдут на базе МКУК «Централизованная библиотечная система города». На уровне городов и районов цикл мероприятий будет еще шире. В него войдут правовые пятиминутки и информационные часы, уроки-игры, тематические классные часы, беседы-презентации, проведение диспутов, книжные выставки, конкурсы рисунков, интеллектуальные игры и многое другое.

ИА «Орелград»