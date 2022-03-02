В Орловской области с размахом проведут День молодого избирателя

2.3.2022 | 9:43 Новости, Политика

В регионе запланировали проведение более 130-ти мероприятий.

Постановление о проведении  Дня  молодого  избирателя   в  Орловской  области  в  2022  году приняла региональная Избирательная комиссия. Как следует из документа, это будет целая программа, включающая в себя цикл различных мероприятий. Проведут их в  целях  повышения  правовой  культуры  и  электоральной активности  молодежи,  уровня  информированности  молодых  и  будущих избирателей  о  выборах,  формирования  у  молодежи  гражданской ответственности  и  повышения  интереса  к  избирательному  процессу.

Выполнение программы в основном ляжет на территориальные избирательные комиссии. Всего запланировано проведение 132-х мероприятий как областного, так и городского и районного уровней. Их проведение запланировано на март-июль текущего года. Самыми масштабными станут акции, организованные региональным избиркомом. Так, планируется проведение интернет-викторины  «Время выбирать», участие в которой примут 200 молодых и будущих избирателей.

Также будет проведен конкурс творческих работ «Мои выборы», который растянется до июля. В нем примут участие 100 молодых орловцев. Еще 100 человек станут участниками цикла информационно-разъяснительных мероприятий для учащихся  и студентов организаций общего, среднего и высшего профессионального образования. Эти лекции пройдут на базе МКУК «Централизованная библиотечная система города». На уровне городов и районов цикл мероприятий будет еще шире. В него войдут правовые пятиминутки и информационные часы, уроки-игры, тематические классные часы, беседы-презентации, проведение диспутов, книжные выставки, конкурсы рисунков, интеллектуальные игры и многое другое.

ИА «Орелград»

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