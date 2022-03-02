Вопрос с вытрезвителями на Орловщине пока не решен

Проблема остается актуальной для трех крупнейших городов региона.





В Орловской области по-прежнему актуальной является вопрос создания медвытрезвителей для граждан, «пойманных» в общественных местах в состоянии опьянения. Напомним, что такие учреждения были развиты в Советском Союзе, довольно долго существовали они и в России. Однако затем от этой практики было решено отказаться, а пьяных стали либо отпускать на все четыре стороны, либо доставляли их в обычные больницы. Такая практика только прибавила хлопот медикам, которые были вынуждены отвлекаться от выполнения более важных дел.

В самом конце 2020 года был принят Федеральный закон № 464-ФЗ, который предусматривает создание в регионах специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Решающее слово в этом отношении остается за властями на местах. Однако в Орловской области, по данным УМВД, нерешенным остается вопрос создания указанных организаций в городах Орел, Ливны и Мценск. Впрочем, в ближайшем будущем, вероятно, проблема будет решена.

Соответствующая инициатива управлением МВД была направлена в правительство Орловской области. Кроме того, поручения о проработке данного вопроса на уровне губернатора содержатся в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, принятом 10 января текущего года. Поясним, что, по сути, речь идет о воссоздании вытрезвителей, потребность в которых можно оценить по статистике.

Так, по данным УМВД, в 2021 году в Орловской области сотрудники патрульно-постовой службы выявили 1579 человек, находившихся на улицах в состоянии сильного алкогольного опьянения. За появление в общественных местах в состоянии опьянения за год было составлено 2943 административных протокола по статье 20.21 KoAП РФ, что примерно на 21 процент меньше, чем годом ранее. За распитие спиртных напитков в общественных местах было составлено 10 582 протокола по статье 20.20 KoAП РФ.

ИА «Орелград»