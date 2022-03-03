Десятки тысяч орловцев потребовали налоговые вычеты

Количество обращений за вычетами возросло на 2000 по сравнению с предыдущим годом.

В Орловской области число граждан, воспользовавшихся правом на имущественный вычет по расходам на приобретение жилья, в том числе по уплате процентов по займам, направленным на приобретение недвижимого имущества, составило около 40 тысяч человек. Об этом сообщает региональное управление ФНС России, обнародовавшее статистику декларационной кампании 2021 года. Сообщается, что количество заявителей увеличилось более чем на 2000 человек по сравнению с предыдущим годом.

Так, около 10 тысяч орловцев заявили о своем праве на социальный налоговый вычет по расходам на обучение и лечение, включая дорогостоящее. В данном случае количество заявлений за год выросло более чем на 1500 единиц. Кроме того, почти на 500 человек больше, чем годом ранее, заявили право на инвестиционный налоговый вычет. Специалисты отмечают, что общая сумма налога на доходы физических лиц, фактически возвращенная из бюджета по таким декларациям, также увеличилась по отношению к 2020 году и составила около 1,3 миллиарда рублей. Вычеты составили порядка 10 процентов от общих поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет, которые в истекшем году составили 12,5 миллиарда рублей.

«Наряду с этим, по итогам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий, включая эффективное взаимодействие с органами Росреестра и Пенсионного фонда Орловской области, налоговыми инспекциями уменьшено к возврату из бюджета НДФЛ на сумму более 43 миллиона рублей, что на 9 миллионов рублей больше показателя 2020 года», — отметили также в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»