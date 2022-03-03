Заболеваемость коронавирусом в Орловской области снизилась на 21%

4 023 случая заболеваний за неделю.

В Орловской области снижается количество заболеваний коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю заболело 4 023 орловца, что на 21% ниже, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на сегодняшнем заседании регионального оперштаба. В среднем, каждый день заболевает 450 жителей региона.

«По сравнению с прошлой календарной неделей уровень госпитализации снизился на 23,6% (госпитализирован 531 пациент). В возрастной структуре заболеваемости COVID-19 доля детей составила 12,8% (зарегистрировано 513 случаев), на взрослых приходится 87,3% заболевших (3 510 случаев).

Наиболее высокие интенсивные показатели заболеваемости зарегистрированы среди взрослых в возрасте старше 65 лет и 40-64 лет. Незначительное снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, за исключением лиц старше 65 лет (стабилизация на уровне прошлой недели).

Высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе отмечены на территории г. Орла, Орловского, Болховского, Новосильского, Новодеревеньковского, Краснозоренского, Троснянского и Должанского районов», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что в 95% случаев орловцы заболевают штаммом «омикрон».

ИА «Орелград»