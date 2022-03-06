Новый план борьбы с бешенством появился у губернатора

Перечень мероприятий по профилактике и борьбе с заболеванием является комплексным.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в принятый еще в 2018 году комплексный план мероприятий по профилактике и борьбе с заболеванием бешенством животных на территории региона. Изменения внесены в целях поддерживания нормативной правовой базы в актуальном состоянии. Ну а главная задача заключается в недопущении передачи заболевания бешенством от больных животных к человеку. К счастью, подобных случаев в Орловской области не регистрируется уже много лет, да и ситуация с бешенством животных в последние два года является благополучной – регистрируются лишь единичные случаи.

Что касается вновь утвержденного плана, то он является комплексным и включает в себя десятки различных мероприятий. В частности, запланирована регистрация, идентификация и вакцинация против бешенства животных, относящихся к млекопитающим, в том числе семействам псовых, кошачьих и куньих, с выдачей ветеринарного паспорта. Также будет продолжена практика иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Делать это будут «путем раскладывания в местах их обитания приманок, заправленных вакциной».

Планом предусмотрено принятие мер по сокращению численности диких плотоядных животных с учетом зоологического прогноза. Для этого должно быть организовано наблюдение за популяцией диких хищников, в частности волков и лисиц, «в целях выявления всех возможных случаев болезни, падежа животных». Отметим, что отлов бродячих собак и кошек на улицах также внесен в план мероприятий по борьбе с бешенством.

В рамках этого мероприятия предусмотрено благоустройство населенных пунктов для «недопущения засорения территории, надлежащего содержания контейнеров для сбора твердых бытовых отходов». Важным инструментом борьбы с бешенством, которое способны переносить бродячие собаки и кошки, является и своевременный вывоз твердых бытовых отходов, и выполнение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию подвальных помещений.

ИА «Орелград»