Орловцам запретили ходить с пиротехникой в кино

Жителям региона рассказали о новых правилах посещения кинозалов.

Разъяснения о новых правилах оказания услуг по показу фильмов в кинозалах опубликовал орловский Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что они начали действовать с 1 марта 2022 года. А приняты новые правила были еще в прошлом году постановлением правительства страны. Они пришли на смену устаревшему документу, а именно «Правилам по киновидеобслуживанию населения», утвержденным еще в 1994 году. Предыдущие правила настолько морально устарели, что в них можно найти определения и термины, которые в наше время не используются.

«Новые правила регулируют отношения между демонстраторами фильмов, то есть кинотеатрами, и посетителями кинотеатров, в частности определяют порядок оказания услуг по показу фильмов, обязанности демонстраторов, права и обязанности зрителей, — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Орловской области. — По новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы и типе проектора».

Кроме того, отныне кинотеатры обязаны информировать зрителей о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием (целевой информацией, специально подготовленной для слепых (слабовидящих) для замещения (или дополнения) визуальной информации). Также они обязаны предупреждать своих посетителей о длительности рекламы и показа трейлеров перед началом показа фильма.

«Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания, что позволит зрителям лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс, — поясняют эксперты. — Одновременно кинотеатры наделяются дополнительными полномочиями, в том числе, к примеру, правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ».

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Орловской области готовы проводить консультации для жителей региона. Вопросы, связанные с новыми правилами посещения кинотеатров, можно задать по ведомственным телефонам (4862) 41-52-52 и 41-62-67. На них также ответят в консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» по телефону (4862) 75-02-76.

ИА «Орелград»