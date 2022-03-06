Орловец отделался лишением прав за травматичную аварию

Облсуд не счел суровым наказание виновнику ДТП с тремя пострадавшими.

Вступило в силу постановление суда Мценского района о наказании виновника ДТП, которое произошло в январе 2021 года. В результате той аварии три человека получили травмы легкой и средней тяжести. Как сообщили в пресс-службе Мценского райсуда, сопутствующим фактором ДТП послужили сложные метеорологические условия. Шел сильный снегопад, местами превращавшийся в метель. Дорога была заснеженной, время близилось к вечеру и на улице начинало смеркаться.

«Водитель иномарки «Мицубиси» двигался по автомобильной дороге из Орла в Мценск, — сообщает пресс-служба райсуда. — На повороте Южный проезд, в районе деревни Нововолково, автомобиль начало заносить, и его развернуло с выездом на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с иномаркой «Ниссан». Водитель «Ниссана», пытаясь уйти от столкновения, выкрутил руль вправо и резко затормозил, однако на обочине автодороги автомобили все-таки столкнулись».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Ниссана» и две женщины, которые находились в салоне этого автомобиля. При выяснении обстоятельств суд установил, что скорость, с которой двигался автомобиль «Мицубиси», была «выбрана водителем без учета интенсивности движения, особенностей и состояния транспортного средства, дорожных и метеорологических условий, видимости в направлении движения». Кстати, сам он за медицинской помощью после аварии не обращался.

По мотивам аварии сотрудники ГИБДД завели на него дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Несколько месяцев ушло на проведение экспертиз, по итогам которых была определена степень тяжести полученных потерпевшими телесных повреждений. Только после получения результатов последней экспертизы дело было направлено в суд. Водитель «Мицубиси» был признан виновным и в административном порядке наказан лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Водительские права он должен был сдать в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления судьи. Однако виновник ДТП подал жалобу в Орловский областной суд и попросил об изменении наказания. Его доводы и мнения потерпевших были учтены в суде второй инстанции, в том числе и то, что причиненный дорожно-транспортным происшествием вред не был возмещен. Облсуд пришел к выводу, что назначенное наказание чрезмерно суровым не является, и отказал в удовлетворении жалобы.

ИА «Орелград»