Орловские суды рассмотрели 20 дел по итогам выборов

Треть заявленных требований судами региона была удовлетворена.

В 2021 году в Орловской области состоялись выборы в Государственную думу, Орловский областной совет народных депутатов и представительные органы местного самоуправления. Как пояснили в пресс-службе Орловского областного суда, в ходе прошедших выборов возникали споры, часть из которых пришлось рассматривать судам. Всего орловскими судами в порядке административного производства было рассмотрено 20 дел о защите избирательных прав граждан. По данным облсуда, было удовлетворено 30 процентов заявленных требований.

«Все решения по данной категории дел приняты в установленные законом сроки и в апелляционном порядке не отменялись и не изменялись», — подчеркнула по этому поводу пресс-служба Орловского облсуда. Кроме того, в 2021 году в Орловской области в судебном порядке было удовлетворено 44 процента требований об оспаривании нормативных правовых актов и 28 процентов требований об оспаривании решений, действий и бездействия органов власти и должностных лиц. Кстати, если проанализировать общую структуру рассмотренных районными судами административных дел, то почти 30 процентов из них составляют дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц.

«В административном судопроизводстве также обеспечивается защита социальных прав граждан, — отметила пресс-служба Орловского облсуда. — Из рассмотренных с вынесением решения дел в сфере жилищных правоотношений, правоотношений в области здравоохранения, социального обеспечения, образования и природопользования удовлетворено 58 процентов требований».

Что касается мировых судей, то они рассматривали административные дела приказного производства о взыскании обязательных платежей и санкций. Количество дел данной категории уменьшилось на 31 процент по сравнению с 2020 годом. В облсуде это объясняют тем, что предусмотренная статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации сумма задолженности, при которой налоговый орган вправе обратиться в суд, увеличена с 3000 до 10 000 рублей.

ИА «Орелград»