Орловские суды рассмотрели 20 дел по итогам выборов

6.3.2022 | 17:00 Закон и порядок, Новости, Политика

Треть заявленных требований судами региона была удовлетворена.

В 2021 году в Орловской области состоялись выборы в Государственную думу, Орловский областной совет народных депутатов и представительные органы местного самоуправления. Как пояснили в пресс-службе Орловского областного суда, в ходе прошедших выборов возникали споры, часть из которых пришлось рассматривать судам. Всего орловскими судами в порядке административного производства было  рассмотрено 20 дел о защите избирательных прав граждан. По данным облсуда, было  удовлетворено 30 процентов заявленных требований.

«Все решения по данной категории дел приняты в установленные законом сроки и в апелляционном порядке не отменялись и не изменялись», — подчеркнула по этому поводу пресс-служба Орловского облсуда. Кроме того, в 2021 году в Орловской области в судебном порядке было удовлетворено 44 процента требований об оспаривании нормативных правовых актов и 28 процентов требований об оспаривании решений, действий и бездействия органов власти и должностных лиц. Кстати, если проанализировать общую  структуру рассмотренных районными судами административных дел, то почти 30 процентов из них составляют дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц.

«В административном судопроизводстве также обеспечивается защита социальных прав граждан, — отметила пресс-служба Орловского облсуда. — Из рассмотренных с вынесением решения дел в сфере жилищных правоотношений, правоотношений в области здравоохранения, социального обеспечения, образования и природопользования удовлетворено 58 процентов требований».

Что касается мировых судей, то они рассматривали административные дела приказного производства о взыскании обязательных платежей и санкций. Количество дел данной категории уменьшилось на 31 процент по сравнению с 2020 годом. В облсуде это объясняют тем, что предусмотренная статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации сумма задолженности, при которой налоговый орган вправе обратиться в суд, увеличена с 3000 до 10 000 рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования