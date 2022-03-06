Орловскую молодежь проверят на теорию выборов

Стали известны условия проведения интернет-викторины «Время выбирать».

Избирательная комиссия Орловской области утвердила положение о проведении интернет-викторины «Время выбирать», предназначенной для молодых и будущих избирателей. Как уже рассказывал «Орелград», она проводится в рамках Дня молодого избирателя. Основные цели акции: правовое просвещение орловской молодежи, популяризация знаний в сфере избирательного права и повышение уровня гражданской и электоральной активности юных жителей региона. Викторина будет проведена в период с 21 марта по 31 мая 2022 года. Ее организатором выступит облизбирком.

Согласно положению, викторина будет включать в себя задания, составленные на основе примерных программ основного и среднего общего образования. Это будут практические и теоретические задачи по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Организаторы предупреждают, что задания также могут быть связаны с развитием избирательной системы, с прошедшими и предстоящими избирательными кампаниями, в частности с единым днем голосования 11 сентября 2022 года. Задания и форма ответов будут размещены на сайте облизбиркома не позднее 21 марта. Появятся они и в аккаунтах организатора и молодежной избирательной комиссии Орловской области в социальных сетях.

Принять участие в викторине смогут жители Орловской области в возрасте от 12 до 35 лет включительно. Их разделят на две возрастные номинации: от 12 до 17 лет (включительно) и от 18 до 35 лет (включительно). В каждой из них будут определены по три победителя. С учетом других призеров их общее количество не должно превышать 15 человек в сумме по двум возрастным номинациям. Участникам предстоит решить тестовые задания с несколькими вариантами ответов и ситуационные задачи. За каждый правильный ответ на тест начисляется 1 балл, за решение ситуационной задачи – от 1 до 5 баллов. Каждый участник может выполнить задание только один раз. В случае равенства баллов преимущество при определении победителей получат участники, набравшие большее количество баллов за решение ситуационных задач.

ИА «Орелград»