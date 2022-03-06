Орловскую молодежь проверят на теорию выборов

6.3.2022 | 10:00 Новости, Политика

Стали известны условия проведения интернет-викторины «Время выбирать».

Избирательная комиссия  Орловской  области утвердила положение о проведении интернет-викторины «Время  выбирать», предназначенной для  молодых  и  будущих  избирателей. Как уже рассказывал «Орелград», она проводится в рамках Дня молодого избирателя. Основные цели акции:  правовое  просвещение орловской молодежи, популяризация знаний в сфере избирательного права  и  повышение уровня гражданской и электоральной  активности юных жителей региона. Викторина будет проведена в период с  21 марта по 31 мая 2022  года. Ее организатором выступит облизбирком.

Согласно положению, викторина будет включать в себя задания,  составленные на основе примерных программ основного  и  среднего общего  образования. Это будут практические и теоретические задачи по вопросам  избирательного права и избирательного процесса. Организаторы предупреждают, что задания также могут быть связаны с развитием  избирательной  системы, с  прошедшими  и  предстоящими  избирательными  кампаниями, в частности с единым днем голосования 11 сентября 2022  года.  Задания  и  форма  ответов будут размещены на сайте облизбиркома не  позднее 21 марта. Появятся они и в аккаунтах организатора и молодежной  избирательной комиссии Орловской области в социальных сетях.

Принять участие в викторине смогут жители Орловской области в возрасте от 12 до 35 лет включительно. Их разделят на две возрастные  номинации: от 12 до 17 лет (включительно) и от 18 до 35 лет (включительно). В каждой из них будут определены по три победителя. С учетом других призеров их общее количество не должно превышать 15 человек в сумме по  двум возрастным номинациям. Участникам предстоит решить тестовые  задания с несколькими вариантами ответов и ситуационные задачи. За  каждый правильный ответ на тест начисляется 1 балл, за решение  ситуационной задачи – от 1 до 5 баллов. Каждый участник может  выполнить задание только один раз. В случае равенства баллов преимущество при определении победителей получат участники, набравшие большее количество баллов за решение ситуационных  задач.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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