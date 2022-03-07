Количество осужденных орловскими судами сократилось

В прошлом году суды региона вынесли меньше обвинительных приговоров, чем в 2020-м.

В 2021 году в Орловской области сохранилась тенденция уменьшения числа осужденных лиц. По данным пресс-службы Орловского областного суда, всего за отчетный период времени судами региона по вступившим в законную силу приговорам было осуждено 2019 человек, что почти на 3 процента меньше, чем годом ранее. Отметим также, что в прошлом году пять человек были оправданы, все – по делам частного обвинения.

«Уголовные дела прекращены в отношении 781 лица, по реабилитирующим основаниям уголовные дела прекращены в отношении трех лиц, все по делам частного обвинения, — добавили в пресс-службе Орловского облсуда. — Более трети дел (37 процентов) было рассмотрено судами в особом порядке». Поясним, что особый порядок применяется, как правило, по ходатайству самого подсудимого, полностью признавшего свою вину. В этом случае осужденный получает предусмотренное законом смягчение наказания, а судебное разбирательство не проводится. Суд полагается на выводы гособвинения, с которыми соглашается подсудимый.

Возвращаясь к статистике, добавим, что в 2021 году районными судами Орловской области было рассмотрено три уголовных дела с участием присяжных заседателей. В одном случае подсудимый получил обвинительный приговор, в двух других случаях подсудимые были оправданы. Однако тут стоит пояснить, что два оправдательных приговора, вынесенных судами на основании вердикта присяжных, впоследствии были отменены, а уголовные дела направлены на новое рассмотрение.

ИА «Орелград»