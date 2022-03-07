План приватизации в Орле переписали

Обновленные параметры плана призваны помочь городу заработать чуть больше миллиарда.

Вступило в силу решение, принятое на двадцатом заседании городского Совета народных депутатов. Парламентарии по инициативе администрации города внесли изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2022 год. Напомним, он был утвержден в декабре, когда верстался муниципальный бюджет. Проект изменений на рассмотрение в городской парламент был внесен мэром Юрием Парахиным.

Депутаты его утвердили: из плана приватизации вычеркнуты девять нежилых помещений, которые планировалось пустить с молотка. Одновременно план был пополнен тремя нежилыми помещениями, расположенными на улицах Карачевской, Матросова и Машиностроительной. Их предполагается выставить на аукцион. Соответственно, изменились и ожидаемые результаты исполнения программы приватизации.

С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла в 2022 году предполагаются в размере 1,187 миллиарда рублей. Для сравнения, предыдущей версией документа прогнозировались доходы в размере 1,176 миллиарда рублей. Структура поступлений осталась примерно такой же, что и раньше.

Так, от реализации муниципального имущества города Орла в этом году планируется выручить 184,088 миллиона рублей, от продажи земельных участков, находящихся под объектами, – 13,91 миллиона рублей. Ну а самый крупный куш в размере 989,288 миллиона рублей город по-прежнему надеется получить от реализации 100-процентного пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Всего на торгах власти хотят продать 10 823 акций этого общества, которые принадлежат муниципальному образованию.

ИА «Орелград»