В Орле работникам детсада назначили невыполнимый график работы

Целую череду нарушений выявили аудиторы при проверке детского сада №5.

Информацию о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия обнародовала Контрольно-счетная палата города Орла. Она провела анализ правомерности и эффективности расходования средств на оплату труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Проверке был подвергнут детский сад №5 комбинированного вида. Аудиторы изучили его деятельность за 2021 год и выявили целый ряд нарушений.

Так, было установлено превышение объема стимулирующих выплат работникам над показателями, установленными положением об отраслевой системе оплаты труда. Неэффективные расходы, по подсчетам КСП, в данном случае составили 1,487 миллиона рублей. Причем это были бюджетные средства, выделенные детсаду в виде субсидии на выполнение муниципального задания. Неправомерные расходы за счет средств субсидии составили 570,5 тысячи рублей. Из них 361,7 тысячи рублей ушло на оплату труда внешним совместителям, а оставшиеся 208,8 тысячи — на оплату «завышенного количества должностей только по двум должностям».

«Кадровые и иные документы ДОУ имеют много несоответствий законодательству, технических ошибок и прочих недостатков, оформляются на низком профессиональном уровне, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих должностных обязанностей, — говорится в отчете КСП. — Трудовыми договорами внешним совместителям устанавливались фактически невыполнимые графики работы, невыгодные для детсада».

Проанализировав другие финансовые потоки, аудиторы выявили еще 244,4 тысячи рублей неэффективных расходов на оплату труда работников и 136,3 тысячи рублей неправомерных расходов. В последнем случае речь идет о деньгах, которые детсад заработал на оказании платных услуг. Одной из причин сложившейся ситуации аудиторы считают то, что городское управление образования, по их мнению, «не исполняло полномочия учредителя ДОУ по контролю за расходованием средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств от платных услуг». Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены, помимо заинтересованных лиц мэрии, начальнику УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»