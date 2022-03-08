Более 23 тысяч га брошенной земли обнаружили на Орловщине

Аудиторы оценили объемы выбытия земель из сельскохозяйственного оборота.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение региональной программы развития мелиорации. Аудиторов интересовало ее конкретное направление, а именно подпрограмма «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения». Напомним, по закону сельхозземля должна использоваться по целевому назначению. Однако в Орловской области в этой сфере существуют определенные проблемы.

По подсчетам КСП, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на мелиорацию, составил в 2020 году 5,34 миллиона рублей, в 2021 году – 1,426 миллиона. По состоянию на 31 декабря 2021 года площадь неиспользуемой пашни составляла 23,792 тысячи га (по предварительным данным). Анализ качественного состояния неиспользуемой пашни показал, что 81,6 процента от ее общего количества не используется более 10 лет, 18,2 процента – от 2 до 10 лет и 0,2 процента – до 2 лет.

«Простаивание земель привело к тому, что 93,9 процента неиспользуемой пашни заросло древесно-кустарниковой растительностью, — говорится в информации КСП. — В 2021 году было введено в сельскохозяйственный оборот выбывших ранее сельскохозяйственных угодий 2,957 тысячи га (в 2020 году – 4,798 тысячи га)». По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области внесено представление для рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»