Полторы сотни орловцев пострадали на работе

Профсоюзы раскрыли свои данные о производственном травматизме.

Статистику производственного травматизма ведут несколько ведомств. Свои данные представила и Федерация профсоюзов Орловской области. Как отметили в пресс-службе этой организации, «проводимая выборными профсоюзными органами различных уровней работа по охране труда способствовала снижению общего производственного травматизма работников». Впрочем, цифры, которые приводит эта же организация, свидетельствуют о том, что общее количество ЧП немного выросло, а вот тяжелых ЧП стало чуть меньше. Так, сообщается, что в 2021 году в Орловской области в результате несчастных случаев на производстве пострадало 149 работников, а в 2020 году – 143. В прошлом году семь человек получили смертельные травмы, а в позапрошлом – восемь. В 2021-м 19 человек были тяжело травмированы на производстве, а в 2020-м — 24. Причинами несчастных случаев продолжает оставаться неудовлетворительная организация производства работ.

«Необходимо отметить, что в организациях, где созданы первичные профсоюзные организации, показатели травматизма значительно ниже и представлены единичными случаями, — говорят в Федерации профсоюзов. — Специалисты отдела правовой работы и охраны труда ФПОО в отчетном году приняли участие в расследовании 26 несчастных случаев, подлежащих комиссионному расследованию. По результатам расследования даны консультации пострадавшим (их представителям) о дальнейших действиях в истребовании возмещения ущерба».

Кроме того, по уже сложившейся практике профсоюзные инспекторы проводили проверки совместно с инспекторами Государственной инспекции труда Орловской области (с предъявлением работодателю представлений об устранении выявленных нарушений). Также сообщается, что в минувшем году членскими организациями, отделом правовой работы и охраны труда ФПОО было рассмотрено 98 обращений работников, связанных с охраной труда. В 77 случаях решения были приняты именно в пользу работников.

ИА «Орелград»