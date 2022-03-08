Штрафы за трудных подростков пополнят бюджет Орловской области

Правила пополнения бюджета штрафами утвердила региональная администрация.

Соответствующий приказ издал член правительства региона, руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов. Речь идет об осуществлении органами местного самоуправления полномочий по администрированию административных штрафов, налагаемых комиссиями по делам несовершеннолетних. Эти средства подлежат зачислению в доход областного бюджета. По сути, приказ представляет собой методичку для чиновников на местах, устанавливающую правила перечисления взысканных штрафов в казну.

Власти на местах также наделяются этим приказом соответствующими полномочиями. Так, на них возложены функции по начислению, учету и контролю за правильностью и своевременностью осуществления платежей в бюджеты. На них же возложена задача по взысканию задолженности по платежам в бюджеты, уточнению так называемых невыясненных платежей, принятия решений о признании долгов по штрафам безнадежными к взысканию и другое. Отчитываться обо всей этой работе муниципальные чиновники будут перед департаментом образования.

Интересно, что чиновники обязаны подавать в область не только отчеты, но и прогнозы о сумме штрафов, которые, предположительно, будут собраны в очередном году. При этом они несут «ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой бюджетной отчетности и прогнозных поступлений». Что касается штрафов, то взысканию в бюджет подлежат штрафы, налагаемые не только комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, но и мировыми судьями, например, за нарушения, «посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность».

В качестве иллюстрации можно привести статистику УМВД по городу Орла за 2021 год. Согласно ей, в прошлом году в областной столице за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности было привлечено 685 родителей. Кроме того, сотрудники полиции в Орле проводят профилактическую работу со 175 неблагополучными семьями, не исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей.

ИА «Орелград»