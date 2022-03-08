Троллейбусные маршруты в Орле выставили на торги за 100 рублей

8.3.2022 | 16:00 Новости, Общество

Подрядчика путем проведения закупки «ищет» городской комитет транспорта.

Администрация города Орла выступила организатором тендера на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок троллейбусами по регулируемому тарифу по маршрутам №2 «Санаторий «Лесной» — Наугорское шоссе», №4 «Автовокзал – больница им. Семашко», №6 «Автовокзал — улица Горького» и №7 «Переулок Южный — Автовокзал». В роли заказчика выступает городской комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи. На прием заявок отведена неделя.

Впрочем, трудно себе представить, чтобы на торги заявилось более одного участника, ведь на этом рынке в Орле присутствует только одна организация – МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Однако если торги не провести, компетентные органы могут счесть это нарушением закона. Отметим, что начальная максимальная цена контракта установлена в размере 100 рублей. Как следует из экономического обоснования, на такую сумму организаторы вышли с учетом размера «доведенных лимитов бюджетных обязательств». Дело в том, что подрядчик будет получать из бюджета субсидии, а также компенсацию за провоз льготников. Реальная цена такого контракта в экономическом обосновании оценивается более чем в 86 миллионов рублей.

К подрядчику заранее предъявлен ряд требований, в том числе к техническим характеристикам транспортных средств. На указанных выше маршрутах должны работать троллейбусы большого класса, оборудованные  системой отопления. В салоне должно быть размещено оборудование  для обслуживания проездных билетов с использованием транспортной электронной карты и банковской карты, обеспечивающее автоматизацию учета проезда. Транспортное средство должно быть оснащено огнетушителями, один из которых должен находиться вблизи сиденья водителя.

Подрядчик не  вправе размещать рекламные и информационные материалы в троллейбусах без согласования с городским комитетом транспорта. Допускается использование информационного электронного табло в качестве указателя маршрута. Подрядчик обязан обеспечивать чистоту в салонах троллейбусов. В проекте контракта даже перечислены случаи, при которых салон признается неубранным (уличная грязь, налипание пыли, нарушение обивки сидений, следы технических жидкостей,  мусор на полу или на сиденьях и др.). Контролировать уборку будут сотрудники горкомитета – как по собственной инициативе, так и в связи с поступившими обращениями и жалобами граждан.

Добавим, что для каждого выставленного на торги маршрута установлены протяженность, четкий перечень остановок, график движения и количество машин. Например, протяженность маршрута №2 «Санаторий Лесной — Наугорское шоссе» составляет 31 км, обслуживать его будут максимум семь троллейбусов.  Протяженность маршрута №4 «Автовокзал – Больница им. Семашко» составит 13,6 км, максимальное количество транспортных средств для него установлено в количестве 5 единиц.

ИА «Орелград»

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