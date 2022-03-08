Троллейбусные маршруты в Орле выставили на торги за 100 рублей

Подрядчика путем проведения закупки «ищет» городской комитет транспорта.

Администрация города Орла выступила организатором тендера на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок троллейбусами по регулируемому тарифу по маршрутам №2 «Санаторий «Лесной» — Наугорское шоссе», №4 «Автовокзал – больница им. Семашко», №6 «Автовокзал — улица Горького» и №7 «Переулок Южный — Автовокзал». В роли заказчика выступает городской комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи. На прием заявок отведена неделя.

Впрочем, трудно себе представить, чтобы на торги заявилось более одного участника, ведь на этом рынке в Орле присутствует только одна организация – МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Однако если торги не провести, компетентные органы могут счесть это нарушением закона. Отметим, что начальная максимальная цена контракта установлена в размере 100 рублей. Как следует из экономического обоснования, на такую сумму организаторы вышли с учетом размера «доведенных лимитов бюджетных обязательств». Дело в том, что подрядчик будет получать из бюджета субсидии, а также компенсацию за провоз льготников. Реальная цена такого контракта в экономическом обосновании оценивается более чем в 86 миллионов рублей.

К подрядчику заранее предъявлен ряд требований, в том числе к техническим характеристикам транспортных средств. На указанных выше маршрутах должны работать троллейбусы большого класса, оборудованные системой отопления. В салоне должно быть размещено оборудование для обслуживания проездных билетов с использованием транспортной электронной карты и банковской карты, обеспечивающее автоматизацию учета проезда. Транспортное средство должно быть оснащено огнетушителями, один из которых должен находиться вблизи сиденья водителя.

Подрядчик не вправе размещать рекламные и информационные материалы в троллейбусах без согласования с городским комитетом транспорта. Допускается использование информационного электронного табло в качестве указателя маршрута. Подрядчик обязан обеспечивать чистоту в салонах троллейбусов. В проекте контракта даже перечислены случаи, при которых салон признается неубранным (уличная грязь, налипание пыли, нарушение обивки сидений, следы технических жидкостей, мусор на полу или на сиденьях и др.). Контролировать уборку будут сотрудники горкомитета – как по собственной инициативе, так и в связи с поступившими обращениями и жалобами граждан.

Добавим, что для каждого выставленного на торги маршрута установлены протяженность, четкий перечень остановок, график движения и количество машин. Например, протяженность маршрута №2 «Санаторий Лесной — Наугорское шоссе» составляет 31 км, обслуживать его будут максимум семь троллейбусов. Протяженность маршрута №4 «Автовокзал – Больница им. Семашко» составит 13,6 км, максимальное количество транспортных средств для него установлено в количестве 5 единиц.

ИА «Орелград»