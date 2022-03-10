В Орле начался ажиотажный спрос на сахар

Только «песок», рафинад есть в наличии в большинстве магазинов.

Жители Орла стали активно скупать сахар, что привело к полному исчезновению продукта во многих магазинах. Речь идет не только о небольших розничных магазинах, но и о крупных торговых сетях. При этом, ажиотаж начался исключительно вокруг «песка», в то время как более дорогой рафинад продолжает оставаться на прилавках.

Основные версии происходящего, высказываемые и простыми жителями, и представителями власти заключаются в иррациональном страхе потребителей, которые боятся остаться без жизненно необходимого товара, а также в искусственных спекулятивных «играх» предпринимателей, которым выгодно резко поднять цену на востребованный продукт.

Проблему признал губернатор Андрей Клычков, призвав граждан не поддаваться панике и рассказав о поисках путей разрешения ситуации:

«Магазины не успевают восполнять запасы на полках, так как оказались не готовы к подобной активизации спроса, да и просто потому, что в выходные не работали логисты.

Я поручил направить по всем выявленным фактам материалы в ФАС и правоохранительные органы. Но понимая наше «либеральное» законодательство и надежду на «рыночную экономику», обращаю еще раз внимание, что пора с этим заканчивать и не тешить себя надеждами, что рынок все отрегулирует. Спекулянтов нужно называть спекулянтами. Мы живем в слишком важное время, чтобы рынок ставил эксперименты над простыми людьми. Надо предельно оперативно определять перечень сфер государственного регулирования ценообразования, надо выводить иностранную валюту из внутреннего оборота, тем более что никаких долларовых запасов у большинства нашего населения нет и, да, надо рассмотреть вопрос национализации предприятий, уходящих по «политическим мотивам» с рынка нашей страны. И, безусловно, наступает момент оценки соразмерности действующих налоговых режимов для сверхдоходов в рамках текущей ситуации. Поручил совместно с научными учреждениями региона проработать предложения по выработке мер стабилизации экономической ситуации в свете выведенных санкций».

ИА «Орелград»