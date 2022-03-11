Андрей Клычков планирует провести еще один эфир в экстремистском сервисе Инстаграмм

Ранее стало известно, что в отношении корпорации «Мета», которой принадлежит «Инстаграмм», возбуждено уголовное дело по «экстремистским» статьям Уголовного Кодекса.

По сообщению издания «Орловские новости», Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, заявил, что сегодня может состояться последний инстаграмм-эфир главы региона.

Отметим, что сегодня Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении корпорации «Мета», которая «в целях политического самовыражения» временно сняла на своих платформах запрет на призывы к насилию отношении российских военных.

Помимо сервиса «Инстаграмм», корпорации «Мета» принадлежат социальная сеть «Фейсбук» и мессенджер «Вотсап».

Согласно российскому законодательству, решение американской корпорации содержит признаки преступлений, предусмотренных уголовными статьями «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «содействие террористической деятельности».

ИА «Орелград»