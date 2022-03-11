Дело об обрушении крыши спортзала в Орле дошло до суда

Владелец помещения добился крупной денежной компенсации за убытки от ЧП.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Лифтремонт» к некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» о взыскании убытков. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступили региональный департамент надзорной и контрольной деятельности, областная жилищная инспекция, администрация Орла и ряд частных организаций.

В основу спора легло ЧП, которое произошло в Орле 27 мая 2020 года и вызвало широкий общественный резонанс. Мэрия тогда даже дала официальный комментарий по поводу случившегося. Напомним, что в тот день незадолго до полудня обрушилась крыша над спортивным залом, который являлся пристройкой и соединял два многоквартирных дома №№ 23 и 25 по Наугорскому шоссе. Ситуацию сразу же обсудили на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На нем были озвучены интересные факты. Например, было заявлено, что указанные дома были включены в подпрограмму регионального фонда капремонта по ремонту крыш на 2020 год. Работы вела компания «Техинком», технический надзор осуществляла компания «АльфаСтрой». Срок исполнения контракта — 1 июня 2020 года, то есть ЧП произошло за считанные дни до того дня, когда капитально отремонтированная кровля должна была быть сдана по акту приемки. Правда, представитель фонда проинформировал мэрию, что «на тот момент никакие работы на крыше не велись».

И вот теперь дело дошло до суда. Компания «Лифтремонт» оказалась собственником спортзала. После ЧП она обратилась к экспертам, которые подтвердили аварийное состояние помещения истца и установили его рыночную стоимость в размере 5,334 миллиона рублей. Эту сумму истец попросил взыскать с фонда капремонта в качестве понесенных им убытков. Изучив представленные сторонами материалы, арбитраж постановил исковое требование удовлетворить частично: с фонда капремонта будет взыскано 2,812 миллиона рублей убытков, которые понес владелец спортзала.

Добавим, что в настоящее время в производстве Советского районного суда города Орла находится уголовное дело по обвинению директора компании «Техником» по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).

ИА «Орелград»