Орловское зерно продали на Украину

Также зерно было экспортировано в Беларусь, Латвию и другие страны.

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в текущем году проконтролировано уже свыше 94 тысяч тонн зерновой продукции, отгруженной на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба указанного ведомства. Отметим, что 79,7 тысячи тонн отправленного за рубеж зерна являются продовольственными. Также было продано 14,6 тысячи тонн продуктов переработки зерна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорт сократился на 25 процентов, или на 30,9 тысячи тонн. В числе покупателей орловского и курского зерна есть и страны Евросоюза, и страны бывшего СССР.

«Большая часть зерновой продукции экспортирована в Беларусь – 66 процентов, Латвию – 17 процентов, Украину – 15процентов, в другие страны — два процента, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — В структуре экспорта зерна наибольшее количество занимают такие культуры как кукуруза (49,8 тысячи тонн), пшеница (14,4 тысячи тонн), соя (7 тысяч тонн), ячмень (5,3 тысяч тонн), гречиха (2,8 тысячи тонн) и другие».

Также сообщается, что из продуктов переработки зерна на экспорт отгружено 5,8 тысячи тонн солода, 3,7 тысячи тонн мука, 0,7 тысячи тонн круп и хлопьев, 4,2 тысячи тонн прочих продуктов переработки зерна. При отгрузке на экспорт зерновая продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, а также документами, подтверждающими качество и безопасность, с учетом требований стран-импортеров.

Кстати, по данным правительства региона, в 2021 году в товарной структуре экспорта Орловской области 34,2 процента составила доля продовольственных товаров и сырья, в число которых входило зерно и продукты его переработки. Доля машиностроительной продукции составила 29,5 процента, доля металлов и изделий из них – 10,1 процента, доля продукции химической промышленности – 6,2 процента. В целом Орловская область экспортировала более 500 видов своих товаров в 73 страны мира. Наибольшая доля экспорта пришлась на Латвию – 24,8 процента. Далее следуют Беларусь (12,2 процента), Казахстан (9 процентов), Германия (8 процентов), Литва (7,4 процента) и Нидерланды (4 процента).

ИА «Орелград»