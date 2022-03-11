В Орле Леонид Музалевский вручил переселенцу с Донбасса первый паспорт

Торжественная церемония прошла вчера в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.

Вчера в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Орловской области спикер орловского парламента Леонид Музалевский вручил 14-летнему переселенцу из ДНР первый в его жизни паспорт.

В торжественной церемонии приняли участие уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова, замначальник управления по вопросам миграции регионального УМВД Наталья Барт и начальник отдела паспортной работы УМВД по г. Орлу Анна Евтехова.

«Получить свой первый официальный документ – паспорт гражданина РФ – это, убеждён, всегда волнительное и торжественное событие в жизни подростка. Особенно в жизни Александра Буланова. На долю юноши выпали серьёзные испытания. В Орёл он приехал вместе с мамой, бабушкой и братьями из ДНР, проживает сейчас в пункте временного размещения в «Орловчанке». В его памяти ещё живо стоят картины военной техники на улицах и обстрелы. Об отце уже несколько дней нет известий, его высадили из автобуса во время эвакуации.

Вместе с паспортом гражданина Российской Федерации Саша становится под защиту нашей страны! Своих не бросаем!», — рассказал собравшимся Леонид Музалевский.

По информации пресс-службы облсовета, инициатива о получении российского гражданства исходила от самой семьи, а представители депутатского корпуса решали вопросы консультационного и организационного характера.

ИА «Орелград»