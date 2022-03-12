Орловцев начали записывать на досрочную сдачу ЕГЭ

Сдать экзамены экстерном можно будет при соответствующем уведомлении.

В Орловской области стартовала выдача уведомлений для участников ЕГЭ досрочного периода. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Выпускники текущего года получают уведомления в своих образовательных организациях, выпускники прошлых лет — в местах регистрации на сдачу экзамена. Участники ЕГЭ, подававшие заявление через информационную систему «Виртуальная школа», получают уведомления в вышеуказанном Центре. Для его получения необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Напомним, расписание ЕГЭ-2022 было утверждено в декабре 2021 года совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора. Экзамены пройдут по единому расписанию, которое предусматривает проведение досрочного и основного периодов ЕГЭ. В частности, досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля 2022 года. Он предназначен для выпускников прошлых лет, обучающихся профессиональных образовательных организаций и выпускников текущего года, которые не смогут принять участие в ЕГЭ в основные сроки его проведения.

Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Примечательно, что экзамен по русскому языку пройдет в два дня: 30 и 31 мая. Экзамен по математике профильного и базового уровней состоится 2 и 3 июня соответственно. Участники, пропустившие экзамены по уважительным причинам, смогут их сдать в резервные дни с 23 июня по 2 июля 2022 года. Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в основной период, смогут в сентябре 2022 года сдать ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня для получения аттестата.

В целом в текущем году в Орловской области на сдачу единого госэкзамена зарегистрировались 3120 человек, в том числе 2792 одиннадцатиклассников, 139 обучающихся средних профорганизаций и 189 выпускников прошлых лет. Самым массовым экзаменом обещает стать испытание по русскому языку, которое планируют пройти 2988 участников (95,8 процента от их общего количества). Самым популярным предметом по выбору в этом году стало обществознание (52,7 процента).

ИА «Орелград»