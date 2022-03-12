Орловец, погибший в ходе украинской спецоперации, посмертно награжден орденом Мужества

Уроженец Покровского района был похоронен со всеми воинскими почестями.

Георгий Семинихин, погибший в ходе спецоперации на территории Украины, был посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщило орловское отделение «Совета солдатских матерей».

Уроженец села Дружба Покровского района был похоронен на этой неделе на своей Малой Родине. В последний путь его провожали в том числе первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Соколов В.В., военный комиссар области Примак Д.Г., представитель совета солдатских матерей Страхов А.Н.

Церемония прошла с соблюдением всех воинских почестей.

ИА «Орелград»