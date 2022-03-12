В Орловской области поймали полтысячи алиментщиков

Более 500 человек, уклонявшихся от встречи с приставами, разыскали в регионе.

В 2021 году в рамках исполнительного розыска в Орловской области было установлено местонахождение 512 граждан, уклоняющихся от уплаты средств на содержание своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП. В ведомстве уточнили, что нерадивого родителя объявляют в розыск только в том случае, если невозможно его найти «обычным» способом.

«К родителям, которые уклоняются от выплаты алиментов, принимаются меры по привлечению их к административной и уголовной ответственности, — рассказали в УФССП. — По итогам работы в отчетном периоде 811 должников были привлечены к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ. Органами дознания привлечено к уголовной ответственности 242 должника за неуплату алиментов по ст.157 УК РФ».

Кроме того, ведется работа по принудительному взысканию долгов с алиментщиков. Закон предоставил приставам-исполнителям целый набор таких мер, и они, судя по статистике, приносят плоды. В качестве примера в управлении приводят такую меру воздействия, как временное ограничение в пользовании специальными правами. Как правило, в подобном случае речь идет о приостановке действия водительских удостоверений. В минувшем году такая мера была применена в рамках 1215 исполнительных производств. Чтобы вернуть себе права, орловцы погасили более 50,91 миллиона рублей долга по алиментам.

«При установлении места работы должника по алиментам судебный пристав направляет в организацию постановление об обращении взыскания на заработную плату, — говорят также приставы. — На 1 января 2022 года по 55 процентам, или 2429 исполнительным производствам задолженность по алиментам удерживается из заработка должников».

В целом с нерадивых родителей в пользу их детей в регионе в прошлом году было взыскано свыше 230 миллионов рублей, что в 2 раза превысило показатель 2020 года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, по итогам работы за 2021 год превысила 79 процентов. Количество исполнительных производств, находящихся в остатке, уверенно снижается, заявили в УФССП.

ИА «Орелград»