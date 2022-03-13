Бизнес пожаловался прокурору на приставов и оперативников

Вопросы о нарушении прав предпринимателей были подняты на личном приеме.

Как сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Орловской области, прокурор региона Алексей Тимошин совместно с региональным бизнес-омбудсменом Евгением Лыкиным провели личный прием предпринимателей. На него записались четыре бизнесмена, пожаловавшиеся на нарушения их прав. Так, один из предпринимателей попросил провести проверку законности действий судебных приставов-исполнителей по удержанию задолженности с расчетного счета хозяйствующего субъекта.

«Несколько обращений касались вопросов несоблюдения уголовно-процессуального законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности, — пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена. — В ходе приема обратившиеся предпринимателей получили ответы на поставленные вопросы, также предпринимателям были разъяснены положения действующего законодательства. По всем поступившим обращениям прокурором области даны поручения о проведении проверок».

Тем временем, основные показатели работы по защите прав предпринимателей были озвучены на заседании коллегии прокуратуры Орловской области. Согласно им, в 2021 году в результате мер прокурорского реагирования была погашена задолженность перед организациями и ИП по исполненным государственным и муниципальным контрактам в сумме более 660 миллионов рублей.

На днях по требованию прокуратуры погашена задолженность по исполненным предпринимателями контрактам на сумму более 33 миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, сделано это было по мотивам проверки, проведенной прокуратурой Советского района города Орла. Было установлено, что бюджетные учреждения заключили контракты на благоустройство территорий, ремонт помещений и поставку продуктов питания в школы. Предприниматели свои обязательства выполнили, но плату в установленный срок не получили. Средства были перечислены 25 предпринимателям только после того, как прокуратура внесла мэру Орла два представления об устранении нарушений закона.

«Вместе с тем, остается задолженность муниципальных заказчиков перед предпринимателями в сумме 73 миллиона рублей, — прозвучало на заседании ведомственной коллегии. — Прокурор области поручил принять исчерпывающие меры реагирования в защиту прав хозяйствующих субъектов».

ИА «Орелград»