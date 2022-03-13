Более 1600 коррупционных нарушений вскрыто в Орле

О масштабах коррупции в регионе рассказали прокурорские работники.

Вопрос борьбы с коррупцией был рассмотрен на заседании итоговой ведомственной коллегии, прошедшем в прокуратуре Орловской области под председательством прокурора региона Алексея Тимошина. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, участие в нем приняли заместители прокурора, работники аппарата прокуратуры области, прокуроры районных, межрайонных и специализированных прокуратур. Было отмечено, что надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции остается важнейшим направлением. Всего в 2021 году было выявлено более 1600 нарушений антикоррупционного законодательства.

«Прокурорами вскрыты нарушения в сфере государственной и муниципальной службы, факты представления служащими недостоверных сведений о доходах и расходах, — перечисляет пресс-служба прокуратуры Орловской области. — Установлены факты неисполнения обязанности по принятию мер, направленных на недопущение возможности возникновения конфликта интересов и другие нарушения. Внесено пять представлений, связанных с неурегулированием конфликта интересов».

Кроме того, в регионе за год было вскрыто четыре факта незаконного вознаграждения от имени юридических лиц. Подобные действия также считаются коррупционным правонарушением. В данных случаях, правда, речь шла не об уголовной, а об административной ответственности. Виновные юридические лица по постановлениям прокуроров были оштрафованы на общую сумму 4 миллиона рублей.

«В рамках антикоррупционной экспертизы прокурорами изучено более 15600 нормативных правовых актов и их проектов, выявлено и устранено по мерам реагирования более 500 коррупциогенных факторов, — добавили в надзорном ведомстве. — В 2021 году зарегистрировано 172 преступления коррупционной направленности, из них 53 — в сфере взяточничества. За совершение коррупционных преступлений судами постановлено 32 обвинительных приговора в отношении 37 лиц».

ИА «Орелград«