Орловских чиновников поймали на «липовых» отчетах

Аудиторы вскрыли нарушения при финансировании программы мелиорации.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение региональной программы развития мелиорации. Были выявлены финансовые недостатки и не только. Так, в ходе проверки всплыли факты предоставления субсидий аграриям на мелиорацию земель с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств на общую сумму 224,9 тысячи рублей.

Аудиторы также пришли к выводу, что порядок предоставления таких субсидий, утвержденный правительством Орловской области, не содержит норм, однозначно регламентирующих механизм расчета объема предоставляемой субсидии. Это приводит к правовой неопределенности, а также к применению разных методик расчета размера субсидий разным получателям. А это, по мнению аудиторов, содержит признаки нарушения Федерального закона «О противодействии коррупции». КСП отмечает и выявленные недостатки при предоставлении департаментом сельского хозяйства Орловской области в Минсельхоз России отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии. Аудиторы говорят, что такие отчеты содержат недостоверные данные.

«Так, в отчете за 2021 год завышено фактическое значение показателя «вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» на 34 га (отражено – 319 га, следовало – 285 га), — говорится в отчете КСП. — Указанное свидетельствует об отсутствии достоверной информации, представляемой департаментом сельского хозяйства Орловской области в Минсельхоз России об объемах вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий получателями субсидии по состоянию на 1 января 2022 года».

Недостатки были выявлены и при анализе документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии. Например, в договорах подряда на выполнение культуртехнических работ не указывалось место проведения таких работ, наименование их видов и объема. В актах о приемке выполненных работ аудиторы не нашли информации о том, на какой именно площади и каких именно земельных участков проводились культуртехнические работы. Кроме того, в таких актах отсутствует расшифровка по видам проводимых работ и их объему, что не позволяет установить соответствие объему работ, предусмотренному проектно-сметной документацией.

ИА «Орелград»