Под Орлом разоблачили торговцев «Адидасом»

Сразу два однотипных административных дела дошли до суда.

Арбитражный суд Орловской области вынес решения по двум похожим друг на друга административным делам. В первом случае были рассмотрены административные материалы, составленные сотрудниками полиции города Мценска. Их фигурантом стал индивидуальный предприниматель, владеющий торговой точкой в этом райцентре. Еще в апреле 2021 года с проверкой в магазин обуви и одежды нагрянула полиция. В реализации находились предметов одежды с изображенным логотипом и надписью «Adidas».

Обладателем исключительных прав на указанный товарный знак на территории РФ является компания Adidas AG, а представителем правообладателя данного товарного знака является отечественная компания «Власта-Консалтинг». Полиция не нашла у владельца магазина никаких договоров с правообладателем или его представителем, которые давали бы право торговать товарами с логотипом всемирно известного производителя. По итогам осмотра сомнительная продукция была изъята из магазина и арестована. В частности, у торговца изъяли множество детских толстовок, якобы произведенных немецкой фирмой. Суд признал ИП виновным и наказал его штрафом в размере 25 тысяч рублей с конфискацией продукции, указанной в протоколе изъятия вещей.

Во втором случае заявление в арбитраж также поступило из межмуниципального отдела МВД «Мценский». Полиция просила привлечь к административной ответственности по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ еще одного местного предпринимателя. Причем штраф для ИП заявитель просил установить в размере 50 тысяч рублей, а также просил о конфискации изъятых предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. Как и в предыдущем случае, в основу дела легли материалы проверки торговой точки, принадлежащей бизнес-леди. На полках магазина проверяющие обнаружили спортивные кроссовки с логотипами Adidas и Nike. Договоров на использование данных товарных знаков у владельца торговой точки также не оказалось. Суд признал ИП виновной, однако строго наказывать не стал – такое нарушение у нее оказалось первым. В результате бизнес-леди отделалась административным наказанием в виде предупреждения.

ИА «Орелград»