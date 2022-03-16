В Орле вскрыли нарушения при госзакупках на полмиллиарда

Большая часть нарушений была допущена при исполнении контрактов.

Контрольно-счетная палата города Орла выявила 253 нарушения законодательства о контрактной системе в ходе аудита муниципальных закупок за 2020 и 2021 годы. Как следует из отчета аудиторов, в денежном выражении нарушения потянули на 494,616 миллиона рублей. В КСП говорят, что их структура почти не изменилась по сравнению с предыдущими годами. Например, типичными для муниципальных заказчиков нарушениями названы искусственное дробление закупок, чтобы избежать проведения конкурентных процедур, и применение необоснованной начальной максимальной цены контракта.

Также аудиторы указали на то, что при исполнении контрактов нарушаются их условия, в том числе сроки исполнения и оплаты за выполненные работы или поставленные товары. При этом заказчиками не всегда применяются меры ответственности по контрактам. Речь идет о взыскании неустойки с недобросовестных поставщиков и подрядчиков, которое, мягко говоря, в ряде случаев отсутствует. Обратили внимание проверяющие и на то, что чиновники не размещают или размещают с опозданием в Единой информационной системе обязательную информацию и документы.

Выявленные нарушения законодательства о контрактной системе КСП даже распределила по этапам осуществления закупок. Так, всего 8 процентов нарушений было допущено при организации закупок, 9 процентов — при планировании закупок. Оставшиеся 83 процента составили нарушения при заключении и исполнении муниципальных контрактов. В отчете приводятся конкретные примеры. Так, при проверке программы «Формирование современной городской среды» было установлено, что в результате искусственного дробления закупки МКУ «УКХ» было закуплено спортивное оборудование по ценам выше среднерыночных на 502,2 тысячи рублей.

«Невыполнение заказчиком обязанностей по осуществлению контроля за исполнением условий контракта привело к тому, что МКУ «УКХ города Орла», не проверив качество и работоспособность, приняло и оплатило работы по установке систем видеонаблюдения, — приводит КСП другой пример. — В результате, система видеонаблюдения не работает, возможность подключения к системе АПК «Безопасный город» отсутствует, указанная система не выполняет свои функции по передаче данных. Неэффективное расходование бюджетных средств составило 2,828 миллиона рублей».

В вину заказчику поставили и то, что он принимал и оплачивал завышенные объемы работ по уборке парков и скверов, что привело к неправомерным расходам в сумме 441,2 тысячи рублей. В целом по итогам проведенных контрольных мероприятий КСП направила 16 представлений объектам контроля, одно обращение в органы прокуратуры и пять обращений в УМВД города Орла.

ИА «Орелград»