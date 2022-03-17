ЛДПР создаст реестр орловских продуктов (видео)

17.3.2022 | 17:56 Новости, Политика

В Орловской области есть немало продуктов, которые могут заменить иностранные аналоги.

Орловское отделение ЛДПР приступило к созданию реестров местных продуктов, которыми можно заменить иностранные аналоги от компаний, которые ушли с российского рынка.

«Депутаты фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов будут делать всё возможное, чтобы поддержать орловских производителей, а наше региональное отделение будет регулярно рассказывать в наших аккаунтах в соцсетях о лучших образцах продуктов, произведенных на Орловщине, а также о продукции промышленных предприятий», — говорится в телеграмм-канале орловского отделения партии.

В подтверждение своей позиции ЛДПРовцы опубликовали видеоролик, в котором привели конкретные примеры качественных товаров орловского производства.

ИА «Орелград»

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