Недра под Орлом выставили на торги

Победитель аукциона получит право на геологическую разведку и добычу ископаемых.

Соответствующее распоряжение издал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он поручил департаменту надзорной и контрольной деятельности провести аукцион на получение права пользования недрами на участке Орлянка, расположенном в Малоархангельском районе. Победитель получит право на проведение разведки и добычи песков строительных. Объектом аукциона является участок недр «Орлянка», расположенный в 130 км южнее города Орла и в 6 км южнее города Малоархангельска.

С последним выставленный на торги участок недр связан асфальтированной дорогой местного значения, проходящей через деревню Орлянку в 300 метрах южнее месторождения. В свою очередь город Малоархангельск связан с Орлом автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием протяженностью 130 км. Лицензионный участок находится на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в левобережной части долины ручья Орлянка, впадающего в реку Сучья. Распоряжением областных властей ему придается статус горного отвода.

Площадь лицензионного участка в предварительных границах составляет 66,5 га. Горный отвод в уточненных границах будет оформлен после подготовки, согласования и утверждения технического проекта. Согласно данным публичной кадастровой карты в пределах лицензионного участка отсутствуют зоны с особыми условиями использования территорий, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения. Участниками аукциона могут быть лица, готовые представить доказательства того, что они обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, финансовыми и техническими средствами, необходимыми для рационального, эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием недрами на лицензионном участке. К аукциону не допустят предпринимателей, имеющих долги по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами и штрафов. Ограничения установлены и для тех, кто находится в процедуре банкротства, реорганизации и ликвидации, а также те организации, деятельность которых на момент объявления аукциона приостановлена в порядке, установленном КоАП РФ.

По данным геологоразведочных исследований, Орловская область обладает значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов, представленных различными видами полезных ископаемых. Многие из них в настоящее время не разрабатываются и являются резервными. Территориальным балансом учтено 178 месторождений 10 видов полезных ископаемых, в том числе 78 месторождений торфа (площадью более 10 га). В настоящее время из общего количества разведанных месторождений полезных ископаемых в промышленное освоение вовлечено 51 месторождение по 8 видам неметаллических полезных ископаемых. Не разрабатываются такие полезные ископаемые как торф и трепела.

ИА «Орелград»