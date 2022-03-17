В Орле двое донецких врачей уволились из детской областной больницы

17.3.2022 | 11:23 Важное, Медицина, Новости

Заведующая поликлиникой перинатального центра и заведующий эндоскопическим отделением.

По информации бывшего зампреда облсовета Валентины Остроушко, два квалифицированных донецких врача уволились из детской областной больницы. Это семейная пара. Жена — заведующая поликлиникой перинатального центра, муж- заведующий эндоскопическим отделением.

Остроушко напомнила, что ранее из этого же учреждения уволился донецкий хирург Журило, приехавший в Орел по приглашению сенатора Владимира Круглого. Формально он уволился по собственному желанию, но причиной было давление со стороны главврача Крыловой, сделавшей доктору большое количество выговоров (позже Советский районный суд признал их незаконными).

«Читаю в СМИ и не могу от их лицемерия прийти в себя: орловские власти без зазрения совести предлагает медикам, приехавшим в Орёл из Луганской и Донецкой республик, трудоустроиться в Орловской области. И это после того, как лучшего донецкого хирурга И. Журило члены команды губернатора Клычкова в прошлом году выжили из детской областной больницы. Им было наплевать не только на его судьбу, но и на здоровье наших детей. Причина? Нынешний главврач детской областной больницы Л. Крылова избавлялась от всех ярких личностей, которые могли бы составить ей конкуренцию, имея серьёзную опору в областной администрации в лице советника губернатора Лежнева», — пишет Остроушко.

По словам Валентины Остроушко, всего за время «правления» Крыловой из детской областной уволились уже 69 врачей.

ИА «Орелград»

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