В Орле снова подорожает проезд в общественном транспорте

Вероятно, на два рубля.

Орловские власти планируют провести индексацию тарифа на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Этот вопрос обсуждался сегодня на комитете горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства.

Заместитель мэра Алексей Степанов предложил дать мэрии право без согласования с горсоветом ежегодно повышать тариф в пределах годовой инфляции. Таким образом, в этом году цена проезда может вырасти на два рубля.

Депутаты, работающие в комитете по экономической политике, единогласно поддержали инициативу чиновников. Теперь мэрия намерена направить проект решения в прокуратуру, чтобы согласовать свою инициативу.

В прошлый раз стоимость проезда в орловском транспорте повышали менее года назад, в мае 2022- го. Пассажиры, расплачивающиеся наличными, стали платить 23 рубля. При оплате банковскими картами проезд дешевле — 20 рублей.

ИА «Орелград»