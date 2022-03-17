В Орле снова подорожает проезд в общественном транспорте

17.3.2022 | 17:30 Новости, Общество

Вероятно, на два рубля.

Орловские власти планируют провести индексацию тарифа на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Этот вопрос обсуждался сегодня на комитете горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства.

Заместитель мэра Алексей Степанов предложил дать мэрии право без согласования с горсоветом ежегодно повышать тариф в пределах годовой инфляции. Таким образом, в этом году цена проезда может вырасти на два рубля.

Депутаты, работающие в комитете по экономической политике, единогласно поддержали инициативу чиновников. Теперь мэрия намерена направить проект решения в прокуратуру, чтобы согласовать свою инициативу.

В прошлый раз стоимость проезда в орловском транспорте повышали менее года назад, в мае 2022- го. Пассажиры, расплачивающиеся наличными, стали платить 23 рубля. При оплате банковскими картами проезд дешевле — 20 рублей.

ИА «Орелград»

 

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