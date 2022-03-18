Орловский суд в День влюбленных запретил проституток из Оренбурга

Доступ к сайту был заблокирован по требованию местной прокуратуры.

Вступило в силу и уже обращено к исполнению решение, которое вынес Дмитровский районный суд Орловской области по административному иску местного прокурора, выступившего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Интересно, что дело было рассмотрено 14 февраля, в День святого Валентина, когда католический мир празднует День всех влюбленных. Орловский прокурор просил суд о признании информации, содержащейся на одном из сайтов, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В судебном решении указан сетевой адрес этого ресурса и его краткое описание. Судя по ним, владельцы сайта предлагали желающим воспользоваться услугами «жриц любви» из города Оренбурга. Впрочем, прошедший процесс только доказал, что у интернета нет границ. Как следует из иска, в ходе мониторинга было «установлено размещение на странице сайта фотоизображений и видеоматериалов порнографического характера». Вход на сайт являлся при этом свободным, предварительной регистрации не требовалось, а ознакомиться с содержанием указанной страницы мог любой пользователь.

Истец напомнил, что частью 2 ст.242 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за распространение, публичную демонстрацию или рекламирование порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних. Таким образом, на территории Российской Федерации распространение информации порнографического характера запрещено. Предоставление свободного доступа к сайту, на котором размещена подобная информация, противоречит целям и задачам действующего законодательства, способствует совершению преступлений и тем самым нарушает публичные интересы и права неопределенного круга лиц. Правда, сведений о владельце доменного имени прокуратуре найти не удалось. Несмотря на это, суд требования удовлетворил в полном объеме.

ИА «Орелград»