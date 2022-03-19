Чиновники рассказали, почему сироты не могут получить жилье в Орле

Часть вины власти свалили на самих сирот, требующих жилье в городе.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, вопрос об обеспечении жильем детей-сирот был поднят на заседании профильного парламентского комитета, причем по итогам обсуждения депутаты решили вернуться к нему через несколько месяцев. Основным докладчиком стала глава МКУ «Жилищное управление города Орла» Татьяна Решетова. Она сообщила, что на учете в городской администрации состоит 318 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на жилье от государства. Причем в 2022 году подошла очередь 211 из них.

«Татьяна Решетова добавила, что очередь на предоставление жилья в Орле не уменьшается из-за того, что часть людей, относящихся к категории детей-сирот, из районов области пользуются своим правом на получение жилья в городе», — рассказали в пресс-службе горсовета.

Другой проблемой является недостаточное финансирование. Из заслушанной депутатами информации следовало, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в Орле на первичном рынке (анализ был проведен в феврале 2022 года – прим. «Орелград») составила 75 924,17 рубля, на вторичном — 83 094,86 рубля. Закупки жилья ограничены бюджетными лимитами – чиновники попросту не могут тратить денег больше, чем предусмотрено на данные цели в бюджете

«В результате определения начальной (максимальной) цены контракта, используя метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), а также в связи с дефицитом бюджетных средств, МКУ было принято решение об установлении начальной (максимальной) цены контрактов, равной наименьшей цене из предложенных коммерческих предложений, которая составила 71 848,33 рубля за 1 кв.м. общей площади жилого помещения (без учета лоджии/балкона)», — отмечено в сообщении горсовета.

Однако такая цена, судя по всему, не привлекает потенциальных продавцов, включая застройщиков. Так, 18 февраля 2022 года на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок было размещено 43 извещения на приобретение квартир для детей-сирот на общую сумму 139,026 миллиона рублей. По 29 лотам (один лот – одна квартира) аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок, по 14 лотам сроки окончания подачи заявок были продлены еще на 10 дней

«По итогам обсуждения этого вопроса, депутаты профильного комитета приняли его к сведению, а также рекомендовали городской администрации ускорить работу по подготовке новых конкурсных процедур, а также активизировать работу с потенциальными участниками рынка жилой недвижимости по участию в электронных аукционах, — рассказали в пресс-службе горсовета. — Народные избранники вернутся к этому вопросу в порядке контроля во втором квартале 2022 года».

ИА «Орелград»