Неучтенные газопроводы обнаружили под Орлом

Судьбу брошенных объектов решили суд и прокуратура.

Решение по гражданскому делу вынес Болховский районный суд Орловской области. Иск подала местная прокуратура, а ответчиком выступила администрация Болхова. Прокурор действовал в интересах неопределенного круга лиц и просил суд о понуждении чиновников к совершению определенных действий. В обосновании заявленного иска легли материалы проверки, проведенной в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Было установлено, что на территории Болхова расположены неоформленные, то есть бесхозяйные опасные производственные объекты.

Речь шла о десятках участков газопроводов и шкафных газорегуляторных пунктах, которые известны специалистам еще и как пункты редуцирования газа. Прокуратура выяснила, что эти объекты не только не имеют владельца и не состоят на балансе, они также достигли предельных сроков эксплуатации и потому подлежат проведению технического диагностирования.

Прокурор не забыл указать, что организация газоснабжения населения относится к вопросам местного значения. В силу действующего законодательства орган местного самоуправления является единственным органом, обладающим правом подачи заявления о постановке на учет имущества в качестве бесхозяйного. Поэтому, по мнению истца, именно администрация Болхова несет ответственность за выявленные в ходе проверки нарушения, так как «является учреждением, к обязанностям которого относится организация газоснабжения населения».

Суд согласился с этим выводом и обязал мэрию в течение 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда обратиться в компетентный орган для постановки на учет бесхозяйных объектов, а именно шести пунктов редуцирования газа и примерно четырех десятков уличных газопроводов высокого и низкого давления. Кстати, согласно статистике Орловского областного суда, в прошлом году районными судами региона было рассмотрено 65 дел о признании вещи бесхозяйной и признании муниципальной собственности на бесхозяйную вещь.

ИА «Орелград»