В орловском законе о такси не нашли коллизий

Закон успешно прошел мониторинг правоприменительной практики.

В Орловский облсовет народных депутатов поступил сводный отчет о результатах мониторинга правоприменительной практики региональных законов. Как и в предыдущие годы, анализ был проведен выборочно. Проще говоря, специалисты проверили, как законы работают на практике, чтобы выявить недостатки и усовершенствовать их либо даже отменить. Одним из проверенных актов стал Закон Орловской области «О порядке осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Он был принят еще в 2013 году, поэтому и мониторинг охватил период с ноября 2013 года по середину 2021 года.

Анализ показал, что закон до сих пор отвечает всем требованиям и вызовам времени. Так, проверяющие не выявили в нем несоответствий Конституции РФ и федеральному законодательству. Не нашли они в законе пробелов, коллизий, противоречий, ошибок юридико-технического характера, устаревших и недействующих норм. Судебная практика, касающаяся применения этого акта, за период проведения мониторинга также отсутствует. Что касается практики его реального применения, то функции контроля возложены на сотрудников областного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Проверки чиновники проводят совместно с сотрудниками региональных управлений ГИБДД и ФНС. В рамках межведомственного взаимодействия совместно проводятся еженедельные рейды по выявлению нарушений в сфере перевозок легковым такси. Так, в 2020 году было проведено 64 выездных контрольных мероприятия на территории Орла и области. В ходе этих рейдов было вскрыто 47 нарушений. В 43 случаях дела на таксистов завели по статье 11.14 1 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров легковым такси). Еще в четырех случаях — по статье 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа).

Словом, мониторинг показал, что закон работает, вносить поправки в него пока не требуется. Добавим, что согласно данным регионального правительства, рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Орловской области представлен множеством организаций частной формы собственности, доля которых на рынке составляет 100 процентов. Государственного таксопарка в регионе нет с 1990-х годов.

ИА «Орелград»