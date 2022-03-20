Клычков разрешил закупки у единственного поставщика

Выбирать определенного исполнителя можно при соблюдении ряда условий.

Глава Орловской области распорядился о случаях осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Орловской области у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя и порядке их осуществления. Напомним, что это одна из форм закупок, дозволенная федеральным законодательством. Ее особенностью является то, что такая процедура не позволяет экономить бюджетные средства, поскольку конкурентные торги не проводятся и участники закупки не перебивают ценовые предложения друг друга.

Впрочем, имеются случаи, когда закупку просто необходимо произвести у единственного поставщика. Такое возможно, если речь идет о конкретном товаре, дорогом и единственном лекарстве, например, или о срочной поставке. Перечень таких случаев закреплен в Законе 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Однако регионам дано право устанавливать дополнительные случаи.

Этим правом и воспользовался губернатор Клычков. Дополнительные региональные случаи осуществления закупок у единственного поставщика будут действовать по 31 декабря 2022 года включительно. Документ разрешает заказчикам заключать контракт с единственным поставщиком, определенным правовым актом правительства Орловской области. Для этого правительство на своем заседании должно принять оформленное протоколом решение, определяющее как единственного поставщика, так и конкретную закупку у него.

В соответствующих правовых актах правительства должны указываться предмет контракта, предельный срок, на который он заключается, обязанность единственного поставщика исполнить свои обязательства лично или привлечь субподрядчиков, обеспечение исполнения контракта и др. Отметим, что правительство региона само не будет искать таких подрядчиков. Потенциальных исполнителей на его рассмотрение будут вносить профильные департаменты обладминистрации.

Как уже писал «Орелград», на днях отчет об аудите закупок представила Контрольно-счетная палата города Орла. Она проверила закупки нескольких заказчиков за 2020-2021 годы. Было установлено, что основную долю в общем количестве закупочных процедур составили как раз закупки у единственного поставщика – 76,3 процента. Таким образом, доля конкурентных способов составила всего 23,7 процента от общего количества закупок. Кроме того, ряд аукционов не состоялся из-за того, что была представлена одна заявка на участие или только одна заявка соответствовала условиям извещения или конкурсной документации. По их итогам также были заключены контракты с единственным поставщиком на сумму 740,987 миллиона рублей.

ИА «Орелград»