Облизбирком отчитался об обучении организаторов выборов

План оказался выполнен, хотя пандемия коронавируса внесла коррективы в его исполнение.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, информация о выполнении «Плана мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на территории Орловской области на 2021 год» была заслушана на очередном заседании этого ведомства. Всего в минувшем году непосредственно облизбиркомом было проведено 45 обучающих мероприятий для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса.

Этим занимался специально созданный Учебный центр. Он подготовил и направил на места целый ряд методических рекомендаций и памяток, связанных с работой окружных и территориальных избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Орловского облсовета и Госдумы созыва 2021-2026 годов, а также муниципальных выборов. Кроме того, центром было подготовлено восемь презентаций по различным вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), большая часть обучающих мероприятий проводилась в дистанционном формате», — говорится в отчете. С другой стороны, это открыло новые возможности, так как обучающие мероприятия в дистанционном формате доказали свою эффективность. Даже сами работники аппарата облизбиркома в режиме видеоконференцсвязи принимали участие в обучающих мероприятиях, организованных Центральной избирательной комиссией РФ, в том числе с использованием канала «Просто о выборах» видеохостинга Youtube.

«В ходе обучения члены комиссии ознакомились, в том числе, с возможностями использования специализированного программно-технического комплекса по проверке подписных листов, — следует из отчета. — По завершению обучения члены комиссии и работники аппарата прошли итоговое тестирование по 11 темам с получением соответствующего сертификата».

ИА «Орелград»