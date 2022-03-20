Педикулез и туберкулез активизировались в Орловской области

Данные о социально опасных болезнях обнародовал Орелстат.

Орелстат со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Орловской области обнародовал отчет о заболеваемости населения региона отдельными инфекциями в январе 2022 года. Обращает на себя внимание тот факт, например, что по сравнению с январем 2021 года заболеваемость педикулезом в регионе выросла в 3,7 раза – в этом году медиками выявлено 11 случаев данного заболевания против трех случаев год назад. Достаточно тревожной выглядит в процентном отношении и статистика по туберкулезу.

В данном случае речь идет о впервые выявленном заболевании. Таких фактов в январе 2022 года было зафиксировано 10, что ровно вдвое больше показателя января предыдущего года. Впервые выявленный ВИЧ (болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека) остался на прошлогоднем уровне – в январе этого года, как и годом ранее, страшный диагноз был поставлен восьми жителям региона.

Что касается других заболеваний, то в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом возросло число острых кишечных инфекций. В январе 2022-го такие инфекции в Орловской области подхватили 107 человек (в январе 2020 года – 71). Кроме того, у одного жителя региона был диагностирован сальмонеллез, тогда как в январе 2020 года было зафиксировано два случая этого заболевания. Ну а традиционным лидером в отчетном периоде стали острые инфекции верхних дыхательных путей. В минувшем январе в Орловской области такие инфекции были выявлены более чем у 23,1 тысячи жителей региона. По сравнению с прошлым годом рост заболеваемости составил 16,2 процента.

ИА «Орелград»