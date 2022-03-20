Владельцы ЛПХ обеспечили Орловщину запасами картошки

В Орловской области главными овощеводами оказались простые граждане.

Власти Орловской области обнародовали итоги работы сельскохозяйственного сектора региональной экономики за 2021 год. Краткая версия отчета приведена на страницах web-журнала «Орловская область: Аналитика, цифры, факты», издаваемого администрацией губернатора. Один из разделов посвящен растениеводству. Сообщается, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составил 3,8 миллиона тонн при средней урожайности 42,3 ц/га. Сахарной свеклы было накопано на 4,7 процента больше, чем в 2020 году (1,9 миллиона тонн).

Заметный вклад в валовой продукт сельского хозяйства вносят простые граждане. Так, согласно официальным данным, в 2021 году в Орловской области владельцы личных подсобных хозяйств произвели 82,7 процента всех овощей (доля организаций составила 16,8 процента, доля крестьянско-фермерских хозяйств – 0,5 процента) и 71 процент картофеля (организации – 10,3 процента, КФХ – 18,7 процента). То есть запасами овощей и картошки регион в основном обеспечили простые граждане.

Что касается других показателей, то в 2021 году орловские аграрии собрали рекордный урожай соевых бобов – было получено 216 тысяч тонн сои. Для сравнения, в 2020 году валовой сбор этой культуры составил 189 тысяч тонн. Кроме того, урожай подсолнечника увеличился с 188 тысяч тонн в 2020 году до 215 тысяч тонн в 2021 году. Валовой сбор кукурузы по сравнению с предшествующим годом увеличился на 21,3 процента и составил 770,1 тысячи тонн.

«Орловская область по объемам производства гречихи продолжает занимать первое место в ЦФО и второе в Российской Федерации, — следует из данных правительства. — Данные результаты получены благодаря реализации комплекса мероприятий». Так, уровень господдержки аграрного сектора с учетом льготного кредитования в 2021 году превысил 2 миллиарда рублей, из которых прямая государственная поддержка составила 1,6 миллиарда (плюс 238,3 миллиона рублей к 2020 году).

ИА «Орелград»