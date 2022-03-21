Двое орловцев крупно оштрафованы за участие в антивоенных акциях

21.3.2022 | 16:58 Закон и порядок, Новости, Политика

30 тысяч рублей.

Двое жителей Орла оштрафованы за участие в несанкционированных антивоенных акциях. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Первым нарушителем стала женщина, пришедшая шестого марта на площадь Ленина. При себе у нее была холщовая сумка с некоей нанесенной надписью, которая по версии суда, дискредитирует использование российских Вооруженных сил за пределами РФ.

Сама женщина вину не признавала и утверждала, что находилась в центре города по своим личным делам. Однако, обвинению удалось доказать, что надпись с ее сумки является средством наглядной агитации, рекомендованным одним из телеграмм-каналов для участия в антивоенных акциях.

Другой нарушитель был на площади Ленина 13 марта. Там он за две минуты успел совершить «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности«. Информацию о протестном мероприятии он подчеркнул в интернете через антивоенный телеграмм-канал.

В обоих случаях орловцы были оштрафованы на 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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