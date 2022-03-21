Остроушко: при закупке оборудования для орловских больниц цены завышались на 80%

21.3.2022 | 15:00 Важное, Медицина, Новости

Все документы у Остроушко, у прокуратуры и у ФСБ.

Экс-зампред облсовета Валентина Остроушко заявила о масштабных нарушениях при закупке медицинского оборудования для орловских больниц. По ее словам, завышение цен от рыночных доходило до 80 %.

«Из-за того что закупки на медоборудование в Орловской области были проведены просто с невероятными нарушениями, больницы получили меньше оборудования, чем могли бы…

Из-за того, что наши больницы недополучили значительное количество нового оборудования, многие пациенты не получат той самой квалифицированной помощи, которая поможет им качественно жить или даже выжить…

И разве кто это делают, а это именно представители команды Клычкова, не есть та самая пятая колонна?», — задается вопросом орловский политик.

Отдельно Валентина Остроушко отметила, что отвечает за каждое слово в своей заметке. По ее словам, она располагает документами, которые подтверждают опубликованную информацию. Те же самые документы, по словам Остроушко, имеются в распоряжении прокуратуры и ФСБ.

ИА «Орелград»

 

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