Прокуратура не будет наказывать Клычкова за использование Инстаграма

21.3.2022 | 17:43 Закон и порядок, Новости, Политика

Корпорация «Мета» признана экстремисткой организацией, но использование ее продуктов не может быть признано экстремизмом.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, равно как и любой другой гражданин РФ, не может быть признан экстремистом за использование соцсетей «Инстаграм» и «Фейсбук», принадлежащих корпорации «Мета». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокурора, работавшего на сегодняшнем заседании Тверского районного суда Москвы, где «Мета» была признана экстремистской организацией.

Напомним, ранее «Мета» временно сняла на своих платформах запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. В ответ на это Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «содействие террористической деятельности».

«Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta», сообщил ТАСС.

ИА «Орелград»

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