Количество донбасских беженцев, размещенных в Орловской области, приближается к тысяче

22.3.2022 | 11:30 Новости, Общество

Ожидается прибытие еще двух сотен вынужденных переселенцев.

Андрей Клычков в прямом эфире ВК анонсировал приезд в Орел еще двух сотен беженцев из ДНР и ЛНР. В общей сложности, количество вынужденных переселенцев, размещенных в Орловской области, приблизится к тысяче человек.

По словам губернатора, людям оказывают гуманитарную и психологическую помощь. Также решается вопрос о зачислении донбасских детей в орловские школы.

Клычков призвал чиновников не ударить в грязь лицом и устранить последние недоработки, которые пока еще имеют место.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования