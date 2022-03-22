Количество донбасских беженцев, размещенных в Орловской области, приближается к тысяче

Ожидается прибытие еще двух сотен вынужденных переселенцев.

Андрей Клычков в прямом эфире ВК анонсировал приезд в Орел еще двух сотен беженцев из ДНР и ЛНР. В общей сложности, количество вынужденных переселенцев, размещенных в Орловской области, приблизится к тысяче человек.

По словам губернатора, людям оказывают гуманитарную и психологическую помощь. Также решается вопрос о зачислении донбасских детей в орловские школы.

Клычков призвал чиновников не ударить в грязь лицом и устранить последние недоработки, которые пока еще имеют место.

ИА «Орелград»