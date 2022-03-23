Молодая орловская мать получила срок за избиение месячного младенца

Девушка не справилась с материнскими обязанностями, и проведет пять лет в колонии общего режима.

20-летняя мать получила тюремный срок за физическое насилия над собственным месячным ребенком. Ее осудили по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 7 августа прошлого года — в день, когда младенцу исполнился ровно месяц, молодая мать под предлогом достижения целей воспитательного характера, прижимая ребенка к себе, с силой надавила ему руками в область спины и правого бока, причинив, тем самым, младенцу физическую боль и психические страдания.

Неделю спустя в ответ на плач ребенка она со значительной силой основанием ладони нанесла ему удары в область головы, туловища и конечностей, причинив тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни.

Заводской районный суд Орла приговорил обвиняемую к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИА «Орелград»