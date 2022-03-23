Под Орлом заявили об угрозе наводнения

23.3.2022 | 12:05 Новости, Происшествия

В зону возможного затопления включены 11 населенных пунктов и 8  мостов.

Как сообщили в администрации Орловского муниципального округа, местные власти совместно со специалистами ГУ МЧС оценили возможные риски, которое несет в себе весеннее половодье. Прогноз базируется на данных многолетних наблюдений. Так, среднестатистические сроки наступления половодья в Орловской области приходятся на последнюю декаду марта — первую декаду апреля. Минувшая зима была очень снежной. По оценкам специалистов, снежный покров и сейчас превышает средние многолетние значения.

«На основе  анализа  предыдущих наводнений, на территории района 11 населенных пунктов подвержены угрозе подтопления: д. Быстрая Сабуровского с/п,  д. Гать Образцовского с/п,  д. Касьяновка, д. Тайное Неполодского с/п ,  д. Заречная, д. Шепино, д. Ивановское  Становского с/п,  д. Вязки, д. Медведево, д. Нижняя Калиновка Платоновского с/п,  д. Сухая Орлица Лошаковского с/п, — сообщили в администрации Орловского муниципального округа. — Всего в зону подтопления попадают 138 домов,  в которых проживают 243 человека, из них 42 – дети».

Кроме того, специалисты не исключают возможности подтопления домов на улице Юбилейной в поселке городского типа Знаменка, фактическом «городе-спутнике» Орла.  Подтопление может произойти в результате схода паводковых вод в районе лесного оврага, расположенного между СНТ «Победа» и поселковым стадионом.  Также в муниципалитете сообщили, что в зону подтопления на территории округа на данный момент попадают восемь низководных мостов, по которым осуществляется движение транспорта. Речь идет о мостах в деревнях Касьяновка, Гать, Звягинки,  Быстрая, Альшань и Сухая Орлица, а также в поселке Круглый и селе  Сабурово.

«Альтернативные маршруты движения к населенным  пунктам, попадающим в зону подтопления, имеются, — заверили власти округа. — Для населения, попадающего в зону подтопления и не имеющего альтернативных объездных маршрутов с твердым покрытием, предусмотрено  привлечение техники повышенной проходимости. О повышении уровня воды и угрозе подтопления жилого сектора население будет оповещаться при помощи ГУ МЧС России по Орловской области путем рассылки смс-сообщений, в  населенных пунктах Гать, Тайное и Касьяновка — дополнительно через комплексную систему экстренного оповещения населения».

ИА «Орелград»

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