«Умные дороги» в Орле начали внедрять подозрительно быстро

Аудиторы КСП рассказали о своих сомнениях депутатам Орловского облсовета.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов. Как уточнили в КСП, аудитор Алевтина Пирогова доложила парламентариям о результатах проверки эффективности расходования средств в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она отметила, что Орловская область участвует в реализации трех федеральных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Исполнение этих проектов вызвало у проверяющих определенные сомнения. Алевтина Пирогова привела такой пример: в 2020 году в рамках исполнения проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию 1-й очереди Интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации МКУ «УКХ г. Орла» заключило контракт со сроком исполнения 7 дней. По ее словам, действия «УКХ» в установлении коротких сроков содержат признаки ограничения конкуренции.

Добавим, что приковавший внимание аудиторов контракт был заключен с ООО «НПО «Интеллектуальные технические системы», его цена составила 80,808 миллиона рублей. Согласно актам о приемке выполненных работ, в Орле был произведен монтаж светофорного оборудования на двух объектах (переулок Маслозаводской – Карачевское шоссе и улица Комсомольская – улица Нормандия-Неман) и прокладка кабельной системы. Также были проведены работы по разработке структурного проекта единой платформы управления транспортной системой, монтажные работы экранной панели видеосистемы на 10 панелей, матричного коммутатора и девяти приемников, серверов, коммутатора, стойки для серверов, дорожного контроллера, оборудования связи и др.

Кстати, одной из главных целей внедрения «умных дорог» является снижение уровня аварийности и количества пострадавших. Однако аудиторы отмечают, что показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» не был выполнен. Его исполнение в 2020 году составило лишь 82,6 процента (плановый показатель составлял 12,61 погибших на каждые 100 тысяч жителей, а фактически составил 15,27 погибших).

ИА «Орелград»