На орловском озере «Светлая жизнь» оборудуют инклюзивный пляж

Предусмотрена возможность отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Управление коммунальным хозяйством города Орла приступило к подготовке инклюзивного пляжа на озере «Светлая жизнь». Проект предусматривает создание возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Устройство инклюзивного пляжа включает в себя монтаж настилов общей площадью 60 кв.м, навеса от солнца размером 3*4 м, установка пляжного зонтика, устройство пляжных стендов, где разместятся правила пользования новым оборудованием. Для отдыха людей с ОВЗ будут установлены пять шезлонгов с противопролежневыми матрацами, два кресла-коляски для плавания, которые могут преодолевать песок и гальку. Инклюзивное оборудование расположится близ спасательной станции (там же разместится детская купальня), так как это участок с самым ровным рельефом. Оборудование будет устанавливаться по СНиПам. При этом подрядные организации будут опираться на мнение и рекомендациями членов нашего Общественного совета по делам инвалидов», — цитирует пресс-служба мэрии начальника МКУ «УКХ г. Орла» Юрия Писарева.

Отдельное внимание уделяется безопасности отдыхающих. Сообщается, что помимо установки тревожных кнопок для вызова спасателей, планируется привлечь к проекту специализированных инструкторов с опытом работы с людьми с ОВЗ.

ИА «Орелград»